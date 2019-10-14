Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbasını kışın en lezzetli ve vitaminli sebzeleriyle hazırladık. Tadına doyum olmayan sebze çorbasına dilediğiniz kış sebzesini ekleyebilir ve hatta et suyuyla da pişirebilirsiniz.

SEBZE ÇORBASI YAPIMI

Malzemeler

Bir adet kereviz

1/2 adet brokoli

Bir adet soğan

3 diş sarımsak

1/2 adet karnabahar

Bir adet kabak

Bir tatlı kaşığı pirinç

Bir yemek kaşığı krema

Tuz ve karabiber

Tavuk suyu

Hazırlanışı

Soğan ve sarımsakları yemeklik olarak doğrayın.

Brokoli ve karnabaharı mutfak robotundan geçirin, kabakları küp şeklinde doğrayın.

Kerevizi de ince olacak şekilde doğrayın.

Tencerede öncelikle soğan ve sarımsakların rengi pembeleşinceye kadar yağda kavurun.

Soğanların içine kabak ve kerevizi alıp kavurmaya devam edin.

Yaklaşık 10 dakika sonra karışıma 4 bardak tavuk suyunu, bir bardak suyu ve kremayı da dahil ederek çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra içine brokoliyi, karnabaharı ve pirinci dahil edin. 20 dakika sonra çorbayı blender'dan geçirip altını kapatabilirsiniz.

SEBZE ÇORBASI KALORİ ORANI

Bir porsiyonu 125 kaloridir. Tavuk veya et suyu eklemeyerek bu kalori oranını daha da düşürmeniz mümkün.

