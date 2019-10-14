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Sebze çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 14.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kışın en besleyici sebzeleriyle hazırlayacağınız sebze çorbasıyla hem lezzetli bir başlangıç yapabilir hem de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Sebze çorbası tarifi ile kışa giriyoruz sevgili okur :) İşte sebze çorbası yapımı, sebze çorbası kalorisi ile birlikte geliyor, buyursunlar.

Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbasını kışın en lezzetli ve vitaminli sebzeleriyle hazırladık. Tadına doyum olmayan sebze çorbasına dilediğiniz kış sebzesini ekleyebilir ve hatta et suyuyla da pişirebilirsiniz.

SEBZE ÇORBASI YAPIMI
Malzemeler
Bir adet kereviz
1/2 adet brokoli
Bir adet soğan
3 diş sarımsak
1/2 adet karnabahar
Bir adet kabak
Bir tatlı kaşığı pirinç
Bir yemek kaşığı krema
Tuz ve karabiber
Tavuk suyu

Hazırlanışı
Soğan ve sarımsakları yemeklik olarak doğrayın.
Brokoli ve karnabaharı mutfak robotundan geçirin, kabakları küp şeklinde doğrayın.
Kerevizi de ince olacak şekilde doğrayın.
Tencerede öncelikle soğan ve sarımsakların rengi pembeleşinceye kadar yağda kavurun.
Soğanların içine kabak ve kerevizi alıp kavurmaya devam edin.
Yaklaşık 10 dakika sonra karışıma 4 bardak tavuk suyunu, bir bardak suyu ve kremayı da dahil ederek çorbayı kaynamaya bırakın.
Çorba kaynadıktan sonra içine brokoliyi, karnabaharı ve pirinci dahil edin. 20 dakika sonra çorbayı blender'dan geçirip altını kapatabilirsiniz.

SEBZE ÇORBASI KALORİ ORANI
Bir porsiyonu 125 kaloridir. Tavuk veya et suyu eklemeyerek bu kalori oranını daha da düşürmeniz mümkün.

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