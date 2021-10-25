Sebze düşkünlerini mutlu edecek leziz bir İtalyan çorbası! Minestrone çorbası tarifi

Her gün en sevdiğiniz yemeği yeseniz bile canınız değişik tatlar çekebilir ya da farklı yemekler pişirerek mutfak hünerlerinizi herkese göstermek istiyor olabilirsiniz. Elimizde tam da size uygun bir tarif var. Mutfağınızda İtalyan şeflere taş çıkaracak bir tarif denemeye ne dersiniz? İtalyanlara özgü bir sebze çorbası olan Minestrone çorbası ile sevdiklerinize hem farklı hem lezzetli hem de çok sağlıklı bir öğün sunabilirsiniz. İşte Minestrone çorbası tarifi...
MALZEMELER
1 orta boy kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
2 diş sarımsak
1 adet yeşil kabak
1 adet havuç
1 adet patates
3 adet kereviz sapı
5 adet taze fasulye veya bakla
100 gram karnabahar
1 adet pırasa
50 gram boncuk makarna (Arzuya göre başka makarna da kullanılabilir)
Yarım su bardağı Meksika fasulyesi (Önceden ıslatılmış kuru fasulye de olur)
Karabiber
4 adet fesleğen yaprağı
HAZIRLANIŞI
Soğanı ve sarımsakları ince ince kıyın.
Patatesi soyun ve iri küpler halinde doğrayın.
Kabak ve havuçlarınızı soyun. Küp küp ve patateslerle aynı boyda olacak şekilde doğrayın.
Kereviz saplarını ve pırasayı yıkadıktan sonra ince ince kıyın.
Karnabaharları küçük parçalar halinde ayırın.
Taze fasulyelerin (ya da tercihe göre baklaların) kılçıklarını temizleyin.
Kılçıklarını temizlediğiniz fasulyeleri iri parçalar halinde kesin.
Zeytinyağını tencereye dökün.
Küp küp doğramış olduğunuz soğanı tencereye alın ve pembeleşinceye kadar kavurun.
Sarımsağı ve domates salçasını ekleyip kavurun.
Havuç, karnabahar, suda bekletilmiş Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencereye alın.
Sebzelerin üzerini 2-3 parmak geçecek şekilde sıcak su ya da tavuk suyu ekleyerek 15-20 dakika pişirin.
Tuz ve karabiberi ekleyin.
İnce şekilde kıydığınız fesleğen yapraklarını ilave edin.
Son olarak makarnayı ekleyin.
Kısık ateşte ve kapağı kapalı şekilde çorbanızı 10-15 dakika pişirin.
Makarnalar pişip fasulyeler yumuşadığında ocağın altını kapatabilirsiniz.
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