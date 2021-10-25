Sebze düşkünlerini mutlu edecek leziz bir İtalyan çorbası! Minestrone çorbası tarifi

Her gün en sevdiğiniz yemeği yeseniz bile canınız değişik tatlar çekebilir ya da farklı yemekler pişirerek mutfak hünerlerinizi herkese göstermek istiyor olabilirsiniz. Elimizde tam da size uygun bir tarif var. Mutfağınızda İtalyan şeflere taş çıkaracak bir tarif denemeye ne dersiniz? İtalyanlara özgü bir sebze çorbası olan Minestrone çorbası ile sevdiklerinize hem farklı hem lezzetli hem de çok sağlıklı bir öğün sunabilirsiniz. İşte Minestrone çorbası tarifi...

MINESTRONE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

2 diş sarımsak

1 adet yeşil kabak

1 adet havuç

1 adet patates

3 adet kereviz sapı

5 adet taze fasulye veya bakla

100 gram karnabahar

1 adet pırasa

50 gram boncuk makarna (Arzuya göre başka makarna da kullanılabilir)

Yarım su bardağı Meksika fasulyesi (Önceden ıslatılmış kuru fasulye de olur)

Karabiber

4 adet fesleğen yaprağı

Üzeri için parmesan peyniri

HAZIRLANIŞI