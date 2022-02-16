Sebzeli tarifleri baş tacı edenler için: Sakarya'dan kaşnuka tarifi

Besin yönünden zengin bir kış sebzesi olan pırasadan tuzlu kek yapmayı düşündünüz mü hiç? Sakarya'nın meşhur lezzeti Kaşnuka tam da böyle bir tarif. Üstelik hazırlaması ve pişirmesi de çok kolay. Kaşnuka besleyiciliği, bol malzemesi ve kolay yapım tekniğiyle hem çay saatlerinizin hem kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte püf noktalarıyla Sakarya'dan lezzetli Kaşnuka tarifi.
MALZEMELER
1,5 çay bardağı sıvı yağ
3 yumurta
1,5 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı süt
1,5 çay bardağı beyaz un
1,5 çay bardağı mısır unu
1 çay kaşığı tuz
1 paket hamur kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz biber
Yarım çay kaşığı pul biber
2 adet pırasa
2 adet havuç
1 tatlı kaşığı susam
HAZIRLANIŞI
Pırasaların beyaz saplarını kesip bol suyla ovalayarak yıkayın.
Yeşil saplarının diplerinde toprak tanecikleri kalabildiği için onları ayrıca yıkamayı unutmayın.
Suyu süzülen pırasaları çok ince olacak şekilde doğrayın.
Sulandıracağı için robota atmayın.
Havuçları rendenin kalın tarafı ile rendeleyin.
Pırasanın hem beyaz hem yeşil kısımlarını kullanabilirsiniz.
Yumurtaları geniş bir çırpma kasesine alın ve köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpın.
Süt, yoğurt ve sıvı yağı da ekleyerek çırpmaya devam edin.
Un, mısır unu, kabartma tozu ve diğer baharatları boş bir kaba eleyin.
Kuru malzemeleri eleyerek eklerseniz daha gözenekli bir doku elde edersiniz.
Elediğiniz kuru karışımı çırptığınız sıvının üzerine yavaşça ekleyin.
Spatula yardımı ile alttan üste doğru yavaşça karıştırarak kuru ve sıvı malzemeleri karıştırın.
Doğradığınız pırasa ve rendelediğiniz havuçları da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Fırın kalıbını yağlayın ve hazırladığınız karışımı dökün.
Tercihinize göre üzerine susam ve çörek otu serpiştirin.
Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında üzeri renk alıncaya kadar pişirin.
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