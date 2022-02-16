Sebzeli tarifleri baş tacı edenler için: Sakarya'dan kaşnuka tarifi

Besin yönünden zengin bir kış sebzesi olan pırasadan tuzlu kek yapmayı düşündünüz mü hiç? Sakarya'nın meşhur lezzeti Kaşnuka tam da böyle bir tarif. Üstelik hazırlaması ve pişirmesi de çok kolay. Kaşnuka besleyiciliği, bol malzemesi ve kolay yapım tekniğiyle hem çay saatlerinizin hem kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte püf noktalarıyla Sakarya'dan lezzetli Kaşnuka tarifi.

KAŞNUKA TARİFİ

MALZEMELER

1,5 çay bardağı sıvı yağ

3 yumurta

1,5 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1,5 çay bardağı beyaz un

1,5 çay bardağı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1 paket hamur kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı pul biber

2 adet pırasa

2 adet havuç

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI