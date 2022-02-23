Sebzesinden etine tam anlamıyla bir lezzet şöleni: Besni tava tarifi

Mevsim sebzeleri ile hazırlanan ve kuzu eti sayesinde lezzeti katlanan Besni tava, kolayca hazırlayabileceğiniz bir yemek. Yalnızca birkaç malzeme ile nasıl harikalar yaratabileceğinize Besni tava yemeğiyle şahit olacaksınız. Etten gelen protein, mevsim sebzelerinden gelen vitamin ve ferah tat, Besni tavayı yiyen herkesi mutlu edecek. Lezzetli olduğu kadar sağlıklı da olan bu tarif şimdi sizlerle...

ADIYAMAN'IN BESNİ TAVA TARİFİ

MALZEMELER

4 adet patlıcan

750 kilogram kuşbaşı kuzu eti

50 gram kuzu kuyruk

4 adet kapya biber

10 adet yeşil sivri biber

8 diş sarımsak

5 adet domates

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI