Sebzesinden etine tam anlamıyla bir lezzet şöleni: Besni tava tarifi

Mevsim sebzeleri ile hazırlanan ve kuzu eti sayesinde lezzeti katlanan Besni tava, kolayca hazırlayabileceğiniz bir yemek. Yalnızca birkaç malzeme ile nasıl harikalar yaratabileceğinize Besni tava yemeğiyle şahit olacaksınız. Etten gelen protein, mevsim sebzelerinden gelen vitamin ve ferah tat, Besni tavayı yiyen herkesi mutlu edecek. Lezzetli olduğu kadar sağlıklı da olan bu tarif şimdi sizlerle...
MALZEMELER
4 adet patlıcan
750 kilogram kuşbaşı kuzu eti
50 gram kuzu kuyruk
4 adet kapya biber
10 adet yeşil sivri biber
8 diş sarımsak
5 adet domates
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
Besni tava yemeğinin pişirilmesinde sizi en çok oyalayacak olan doğrama aşaması.
Bu nedenle yemeği hazırlamaya öncelikle tüm sebzeleri ayrı tabaklara doğrayarak başlayın.
Patlıcanları, kapya biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın.
Domatesleri doğrarken sularını kaybetmemelerine özen gösterin.
Yemek yalnızca sebzeler ve etin kendi suyuyla pişeceği için, burada en önemli görev domateslere düşecek.
Ardından yeşil biber ve sarımsakları da ince bir şekilde doğrayın.
Geniş bir fırın tepsisi veya büyük boylardaki bir cam tepsiyi pişirme işlemi için hazırlayın.
Doğradığınız sebzelerin tamamını sırayla tepsinin içerisine alın.
Lezzetlerin eşit dağılması için yavaşça tüm sebzeleri karıştırın.
Bu işlemden sonra tuzun yarısını ve baharatları yemeğinize serpiştirin.
Sebzelerin eşit bir şekilde dağıldıklarından emin olun.
Kasapta kuşbaşı hazırlattığınız etleri ve kuzu kuyruğu sebzelerin üzerine yerleştirin.
Sıvı yağı etlerin üzerinde gezdirin ve kalan tuzu etlerin üstüne serpin.
Çatalla hafifçe karıştırın.
Son olarak, 2 kat pişirme kağıdı ile tepsinin üstünü hava almayacak şekilde örtün.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında yemeği 1 saat boyunca pişirin.
1 saatin sonunda yemeğin üstündeki fırın kağıtlarını alın, yarım saat üstü açık şekilde pişirmeye devam edin.
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