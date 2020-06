Seçer’den Anamur OSB için destek sözü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ve Tarsus’ta yapılan organize sanayi bölgelerine her türlü desteği verdiklerini belirterek, Anamur’da kurulacak organize sanayi bölgesi için de destek sözü vererek, "OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili çalışmaları önemsiyorum. Yeter ki, bacası tüten fabrika olsun, işyeri olsun” dedi.

Seçer, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu’dan ilçedeki sorun ve talepleri dinleyen Seçer,

taleplerin makul ve doğru talepler olduğunu belirterek, “11 toptancı halimiz içerisinde en fazla hal rüsumunun alındığı Anamur Hali. Bu, buradaki potansiyeli gösteriyor. Tarım alanlarının yarısı meyve ve sebze. Diğer yarısında da tarla ziraati yapılıyor. Bu ürünler değerli ürünler. Çok yüksek gelir elde edilen ürünler. Muz, çilek, diğer örtü altı sebzeler, şimdi egzotik meyvelerin üretimi de başladı. Bunlar önemli gelişmeler diye düşünüyorum ve gelecek adına, Anamur adına umut verici gelişmeler olarak değerlendiriyorum. Yapacağımız yatırımlar, ortaya koyacağımız vizyon, Anamur’un potansiyelini açığa çıkaracak düzeyde olmalı. Geri kalırsak Anamur’a yazık etmiş oluruz. Anamur, kendi içerisinde işleyen bir mekanizma. Burada yaşayanların dokunuşuyla bu mekanizma daha sistemli çalışabilir. Daha süratli, daha iyi çalışabilir. Tarım gelişir, turizm gelişir. Buna bağlı bazı sektörler gelişebilir. Merkezden uzak ama kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir ilçe burası” diye konuştu.

“Yeter ki, bir fabrika bacası tütsün”

Anamur’un yeni hal talebini, ilçede kurulacak OSB ile entegre olacak bir proje şeklinde değerlendireceklerini kaydeden Başkan Seçer, OSB ile ilgili talepler konusunda şunları söyledi:

“OSB planı Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olan plan değişikliği. Biz her türlü süratlendiririz. Çok hızlı bir şekilde getirin, hemen meclise havale edelim. Gerekli düzenlemeleri yapalım. Hiçbir sorun yok. OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili çalışmaları çok önemsiyorum. Mut OSB yolunu yapıyoruz. Söz verdik, hemen bu güz ayında yapıp bitireceğiz. Tarsus’ta iki OSB açılıyor. Her ikisine de yoğun destek veriyoruz. Kullanım suyunu çekiyoruz, Berdan Baraj gölünden veriyoruz. Yeter ki, aman diyoruz bacası tüten fabrika olsun, işyeri olsun.”

“Eski otogarı kullanmaya devam edeceğiz”

Anamur’a adliye sarayı kazandırılması için uygun arsa sağlanması amacıyla Maliye ile arsa becayişi yapabileceklerini ifade eden Seçer, yeni Anamur otogarını ise farklı bir amaçla değerlendireceklerini, yapılan binanın bir otogar için gereğinden büyük olduğunu söyledi.

Seçer, yeni otogarın bir kısmına belediye birimlerini taşımayı, bir kısmını düğün salonu, toplantı salonu yapmak istediklerini belirterek, “Eski otogarın fiziki yapısını düzelteceğiz ve mevcut haliyle bırakacağız. Böyle bir karar aldık” dedi.

Başkan Seçer, daha sonra inşaatı tamamlanan yeni otogarda incelemelerde bulundu. Seçer, “65 bin nüfuslu, hiçbir şehri birbirine bağlamayan, kör bir noktadaki bir ilçeye böyle büyük bir otogar yapılmasını akıl, mantık almıyor. Arkadaşlarımız, buranın üzerinde çalışsınlar. Burayı farklı işler için değerlendirelim. Buranın bir kısmını dershane olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.