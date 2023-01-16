Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi olayı nedir? Kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürüp ormana gömdü!

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'nin barışmak için birçok kez kapısına kadar gelen eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdüğü ortaya çıktı. Olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Seçil Çiftçi'nin babasının yardımıyla eski erkek arkadaşını ormanlık alana gömdüğü öğrenildi. İşte Seçil Çiftçi olayı ile ilgili merak edilenler...

SEÇİL OLAYI NEDİR?

Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşı Semih Sevgi'yi öldürdü.

İstanbul'da ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin yapılan çalışmalar sonucunda Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi.

Polisin yaptıkları çalışmalar sonucu Seçil Çiftçi'nin sosyal medya üzerinden eski sevgilisi Semih Sevgi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı.

Seçil Çiftçi gözaltına alındı.

SEÇİL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Seçil Çitçi, "Yaktın Yüreğimi" isimli tekli çalışmasıyla tanındı.

Seçil Çiftçi'nin Geceler Yarim Oldu, Bir Daha Sevmeyeceğiz ve Bilemezsin Sen adında 3 şarkısı daha vardır.

ERKEK ARKADAŞINA SANDALYENİN DEMİR BACAĞIYLA DEFALARCA VURDU

Seçil Çiftçi, barışmak için evine kadar gelen eski erkek arkadaşı Semih Sevgi'yi reddetti.

Seçil Çiftçi, Semih Sevgi'nin bir kez daha evine gelmesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağı ile ona defalarca vurdu.

Semih Sevgi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve Seçil Çiftçi'nin babasının yardımıyla cesedi rmanlık alana gömdüğü öğrenildi.

SEÇİL ÇİFTÇİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi, ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, fakat eski sevgilinin kendisini rahatsız etmeyi sürdüğü için aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

