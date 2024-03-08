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  4. Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! ‘Ben biraz safım’ diyerek anlattı, kaybettiği para ise dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

Seçil Erzan davasında Arda Turan da konuştu! ‘Ben biraz safım’ diyerek anlattı, kaybettiği para ise dudak uçuklattı: Paramı istiyorum…

08.03.2024 13:55
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Seçil Erzan davasında aylardır beklenen duruşma bugün gerçekleşiyor. Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ardından Arda Turan da ifade verdi. Mahkemede yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Arda Turan “Ben biraz safım saf olmasam verir miyim bu kadar parayı? Efendim ben parayı almak istiyorum ben paramı alayım isterse ceza almasın” dedi. Turan ayrıca kaybettiği paranın da 7.5 milyon dolar olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Arda Turan, aralarında bir bankanın eski müdürü Seçil Erzan’ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada “müşteki” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

ARDA TURAN: ‘BEN BİRAZ SAFIM YOKSA VERİR MİYİM BU KADAR PARAYI’

Gazeteci Kenan Taş da sosyal medya hesabından Arda Turan’ın ifadelerini paylaştı. Taş’ın yaptığı paylaşımlara göre Seçil Erzan davasında Arda Turan mahkemede şu sözleri söyledi:

"Hem kendi adıma hem de bu arkamdaki kadın(Seçil Erzan) adına çok üzgünüm. Kendisi çok başarılı bir bankacıydı. Terfi ettirilerek Levent'e müdür oldu. Hayatımda hiç faiz almadım Seçil Erzan beni faiz olmadığını fon olduğuna ikna etti.

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Ben tamamıyla Denizbank'a güvenerek verdim. Seçil Erzan Denizbank şube müdürüdür. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sorumludur. Sahip çıkacaklardı şube müdürlerine. Ama suçludur demiyorum bakın. Denizbank şube müdürüne parayı verdim ben. Tehdit etmedim onu hakaret etmedim 7.5 milyon dolar kaybettim.

Hakime hanım Seçil Erzan nominal diyor, bir şey diyor… Pek anlamıyorum inanın!

Ben biraz safım saf olmasam verir miyim bu kadar parayı? Efendim ben parayı almak istiyorum ben paramı alayım isterse ceza almasın. Paramı alayım ceza yatmasın.”

FATİH TERİM SORUSUNA DA YANIT VERDİ

Öte yandan Arda Turan da Fatih Terim sorusuna Emre Belözoğlu ile aynı cevabı vererek “büyüğümüz kendisi Hakan Ateş'i tanıyor o sebeple dahil oldu” dedi.

Gözler Seçil Erzan'a çevrildi! İlk ifade Muslera'dan Gözler Seçil Erzan'a çevrildi! İlk ifade Muslera'dan

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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