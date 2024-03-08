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  4. Gözler 4. duruşma için Seçil Erzan'a çevrildi! Adliyeye ilk gelen Muslera oldu

Gözler 4. duruşma için Seçil Erzan'a çevrildi! Adliyeye ilk gelen Muslera oldu

08.03.2024 10:45
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Türkiye aylardır Seçil Erzan'ın başrolünde olduğu dolandırıcılık davasını yakından takip ediyor. Bu zamana kadar 3 duruşma görülmüştü. 4. duruşma için gözler İstanbul Adliyesi'ne çevrildi. Erzan'ın 252 yılla yargılandığı davanın görüşmesini ilk gelenin Galatasaraylı futbolcu Muslera olması dikkat çekti.

Gözler 4. duruşma için Seçil Erzan'a çevrildi! Adliyeye ilk gelen Muslera oldu

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesine geldi.

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MUSLERA ADLİYEYE GELDİ

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
muslera Seçil Erzan
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