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Seçim eş anlamlısı nedir? Seçim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükler bir dilin yapı taşını oluşturan en temel öğelerdir. Çeşitli kurallarla bir araya gelerek, cümlelerin ve anlamlı bir bütünün oluşturulmasını sağlarlar. Anlamlı bir bütünü oluşturmak için bazı zamanlar eş anlamlı kelimeler tercih edilmektedir. Bir sözcüğün birden fazla eş anlamlısı olabilir. Seçim kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeler vardır. Seçim eş anlamlısı nedir?

Seçim eş anlamlısı nedir? Seçim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seçim kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "ayırmak" anlamına gelen "seç-" fiilinden türetilmiştir. Seç fiilinden türetilen ve farklı anlamlar kazanan seçim kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Seçme işi
  • Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap
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Seçim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimelerin ne olduğunu öğrenmek pek çok açıdan avantaj sağlamaktadır. Art arda sıralanan cümleler içinde aynı kelimeleri kullanmak akıcılığı engelleyebilir. Bu durumun önüne geçmek adına eş anlamlı olan sözcükleri kullanmak yararlı olabilir. Seçim kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunur. Seçim eş anlamlısı kelime:

  • İntihap

İntihap kelimesi dilimize Arapçadan geçmekle birlikte eskimiş bir hukuk terimidir. Günümüzde seçim yerine neredeyse hiç kullanılmasa da seçimin eş anlamlısıdır.

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Seçimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümlelerle yeni bir sözcük ya da o sözcük ile ilgili yeni şeyler öğrenmek mümkündür. Kullanım amacına göre seçimin eş anlamlısı olan sözcükler değişiklik göstermektedir. Örnek cümle içinde kullanımlarla seçim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler daha iyi kavranabilir. Seçimin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

  • Yönetmeliklerle bir ya da birden fazla aday arasından intihap yapmak için bazı çalışmalar yürütülür.
  • Geçmişte intihaplarla belirlenen pek çok yasanın günümüzde hâlâ yürürlükte olduğunu görebilmekteyiz.
  • İntihap olmayan çoğu önerme eksik ve dayanıksızdır.
  • Muhtarlık intihabı için adaylar günler süren yoğun bir çalışma temposuna hazırlanmaya başladılar.
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