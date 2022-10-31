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Karar eş anlamlısı nedir? Karar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman başvurduğumuz eş anlamlı sözcükler cümlelerimizin anlamını değiştirmeden cümleleri daha farklı ifade etmemizi sağlar. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin anlamlarını karşılasalar da cümle içinde kullanırken dikkat edilmelidir. Eş anlamlı sözcükleri cümle içinde bir arada kullanmak, gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğu oluşturur. Türkçede birçok kelimenin eş anlamı olduğu gibi karar kelimesi de eş anlamlılara sahiptir. Karar eş anlamlısı kelimeler nedir?

Karar eş anlamlısı nedir? Karar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçadan dilimize geçen karar kelimesi, Arapçada "durma, sabit olma, istikrar, keskin hüküm veya tercih" anlamına gelen "ḳarār" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen karar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
  • Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm
  • Bu yargıyı bildiren belge
  • Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik
  • Değişmez olma
  • Tam ölçüsünde, ne az ne çok
  • Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş
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Kararın eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı sözcüklerin kullanım durumunda bir başka dikkat edilmesi gereken nokta terimin asıl anlamıdır. Kimi zaman eş anlamlı sözcükler yerine mecaz anlamlı sözcüklerin kullanıldığına şahit olunabilir. Böyle bir kullanım cümlenin yanlış anlam kazanmasına sebebiyet verir. Bu sebebe yol açacak durumları engellemek için terimin asıl anlamı bilinmeli ve bu anlamı verebilecek kelimeler arasında seçim yapılmalıdır.

Karar teriminin asıl anlamı incelediğimizde, sonuca varması gereken durumlarda sonuca gidecek eylem, düşünüş pratiklerinin son hâlini belirtir. Karar kelimesinin anlamları göz önünde bulundurulduğunda karar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcüklerin bir kesinlik barındırmaya işaret eden terim olması gerekmektedir. Karar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Hüküm
  • Tartı
  • Yargı
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Kararın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karar eş anlamlısı kelimelerle ilgili çeşitli örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • İşlediği suça karşılık bir hüküm verildi ve şimdi bu cezayı çekmesi için ona biçilen yılları öğrenmeyi bekliyor.
  • Yargıda bulunmak kolay ancak olayların içeriğini öğrenerek adil davranmak oldukça zor gözüküyor zaten bunu da kimse yapmıyor.
  • Hükmünü kullandı artık sonuçları herkesle bir takip edecek.
  • Yargıda bulunmadan önce iki tarafı da dinlemek gerekir, belki karşı tarafında geçerli bir açıklaması vardır.
  • Hükmün geçersiz kılınması için elinden gelen tüm çabayı göstermeye söz verdi, bulabildiği tüm kaynakları araştıracak, ulaşabildiği tüm şahitleri dinleyecek.
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