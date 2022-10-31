Karar eş anlamlısı nedir? Karar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçadan dilimize geçen karar kelimesi, Arapçada "durma, sabit olma, istikrar, keskin hüküm veya tercih" anlamına gelen "ḳarār" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen karar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı

Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm

Bu yargıyı bildiren belge

Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik

Değişmez olma

Tam ölçüsünde, ne az ne çok

Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş

Kararın eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı sözcüklerin kullanım durumunda bir başka dikkat edilmesi gereken nokta terimin asıl anlamıdır. Kimi zaman eş anlamlı sözcükler yerine mecaz anlamlı sözcüklerin kullanıldığına şahit olunabilir. Böyle bir kullanım cümlenin yanlış anlam kazanmasına sebebiyet verir. Bu sebebe yol açacak durumları engellemek için terimin asıl anlamı bilinmeli ve bu anlamı verebilecek kelimeler arasında seçim yapılmalıdır.

Karar teriminin asıl anlamı incelediğimizde, sonuca varması gereken durumlarda sonuca gidecek eylem, düşünüş pratiklerinin son hâlini belirtir. Karar kelimesinin anlamları göz önünde bulundurulduğunda karar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcüklerin bir kesinlik barındırmaya işaret eden terim olması gerekmektedir. Karar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Hüküm

Tartı

Yargı

Kararın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karar eş anlamlısı kelimelerle ilgili çeşitli örnek cümleler kurmak gerekirse: