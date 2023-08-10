Seçimde istediği sonucu alamadı! Arzum Onan'dan yeni boşanan Mehmet Aslantuğ'un saç sakal birbirine karıştı

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP Muğla Milletvekili Adayı olarak gösterilen ancak seçilemeyen Mehmet Aslantuğ özel hayatıyla da gündemdeydi.

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ hakkında çeşitli iddialar da gündeme gelmiş ve aldatma iddialarına oyuncu tepki göstermişti.

Mehmet Aslantuğ son olarak Bozcaada'da Cem Davran, Candaş Tolga Işık, Somer Sivrioğlu ve Şevval Sam gibi isimlerle birlikte görüntülendi.

Mehmet Aslantuğ'un saç sakal birbirine karışmış hali ise sosyal medyanın diline düştü. Aslantuğ'u görenler "Siyaset adamı harcadı", "Arzum'dan sonra Mehmet", "Ülke gündeminde ben" yorumlarında bulundu.

