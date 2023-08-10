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  4. Seçimde istediği sonucu alamadı! Arzum Onan'dan yeni boşanan Mehmet Aslantuğ'un saç sakal birbirine karıştı

Seçimde istediği sonucu alamadı! Arzum Onan'dan yeni boşanan Mehmet Aslantuğ'un saç sakal birbirine karıştı

10.08.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla'dan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis'e girememişti. Hem siyasete atılması hem de 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündeme gelen Mehmet Aslantuğ'un son hali dikkat çekti.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP Muğla Milletvekili Adayı olarak gösterilen ancak seçilemeyen Mehmet Aslantuğ özel hayatıyla da gündemdeydi.

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Aslantuğ hakkında çeşitli iddialar da gündeme gelmiş ve aldatma iddialarına oyuncu tepki göstermişti.

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Mehmet Aslantuğ son olarak Bozcaada'da Cem Davran, Candaş Tolga Işık, Somer Sivrioğlu ve Şevval Sam gibi isimlerle birlikte görüntülendi.

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Mehmet Aslantuğ'un saç sakal birbirine karışmış hali ise sosyal medyanın diline düştü. Aslantuğ'u görenler "Siyaset adamı harcadı", "Arzum'dan sonra Mehmet", "Ülke gündeminde ben" yorumlarında bulundu.

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