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Seçimden 37 gün sonra muhtarı kurayla seçtiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı 850 nüfuslu Dereköy'de, muhtar adayları İsmail Hakkı Demirtaş ve Tayfun Bütün aynı oyu alınca seçimden 37 gün sonra yapılan kura çekimi ile yeni muhtar Tayfun Bütün oldu. Rakibi Demirtaş gibi 204 oy alan Bütün, hizmet için yola çıktıklarını ifade ederek, "Herkesin dualarını bekliyorum" dedi.

Seçimden 37 gün sonra muhtarı kurayla seçtiler

Hisarcık İlçesi’ne bağlı Dereköy de muhtarlığa, mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş, Tayfun Bütün ve Mustafa Deniz aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Dereköy’de 674 seçmen 2 sandıkta oy kullandı. Seçim sonuçlarında mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ve muhtar adaylarından Tayfun Bütün 204’er oy alırken, diğer aday Mustafa Deniz 165 oy aldı. Muhtar adayı İsmail Hakkı Demirtaş, ilçe ve il seçim kuruluna vasisi bulunan özürlülerin seçimlerde kendi başlarına oy kullandığını iddia ederek itiraz etti. Yapılan incelemede özürlülerle ilgili herhangi bir vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı olmadığı belirlenerek itiraz kabul edilmedi. Aday Demirtaş, bu kez iddialarını YSK’ya taşıdı. YSK itiraz kabul etmeyerek muhtarın yapılacak kura ile belirlenmesine kadar verdi.

Dün aynı oyu alan muhtar adayları İsmail Hakkı Demirtaş ve Tayfun Bütün İlçe Seçim Kurulu’na davet edildi. Yapılan kurada Dereköy muhtarlığına Tayfun Bütün seçildi. Muhtar Tayfun Bütün, kura sonucu muhtar olduğunu ifade ederek, "31 Mart yerel seçimleri sonucu mevcut muhtar İsmail Hakkı Demirtaş ile eşit oy aldık. İtirazların ardından 37 günün sonunda yapılan kura çekiminde muhtarlık bana nasip oldu. Hakkımızda hayırlısı, hizmet için bu yola çıktık. Herkesin dualarını bekliyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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