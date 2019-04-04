Seçimi kaybeden adaydan ilginç afiş!

Hafta sonu yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karapınar'ın merkez mahallelerinden Zafer'de muhtarlık yarışına 49 yaşındaki esnaf Zafer Öztaş da katıldı. 1999-2004'te muhtarlık yaptığı mahallede yeniden aday olan Öztaş, 6 kişiyle yarıştığı seçimleri az farkla kaybetti.

Öztaş, seçimi kaybetmesine rağmen, ilçe merkezinde bulunan billboardlardaki ilanlarıyla kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

İlanında Öztaş, "Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi. 2023 yerel seçimlerimde tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

İlçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yaka'nın "Hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim" ilanı ile Zafer Öztaş'ın ilanını yan yana görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

"MAHALLENİN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ"

Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet aşkıyla aday olduğunu söyledi.

Mahallesinde seçimi kazanmak için yoğun çalıştığını anlatan Öztaş, şöyle konuştu:

"Seçimi kaybettim. Mahalleme teşekkür borçluyum. Kaybetmem önemli değil. Mahallelimin takdiri böyleymiş. Nasip değilmiş, hayırlısı böyleymiş. Oy önemli değil. Kaybettikten sonra aldığımız oyun önemi yok. Halk böyle takdir etti. Artık önümüzdeki dönemde, 2023'te seçimde adayım, mahalleme hizmet etmeye talibim."