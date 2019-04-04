Mynet Trend

Seçimi kaybeden adaydan ilginç afiş!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi'nde 6 adayla yarıştığı muhtarlık seçimini az farkla kaybeden Zafer Öztaş, merkezdeki billboard ilanlarıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Seçimi kaybeden adaydan ilginç afiş!

Hafta sonu yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karapınar'ın merkez mahallelerinden Zafer'de muhtarlık yarışına 49 yaşındaki esnaf Zafer Öztaş da katıldı. 1999-2004'te muhtarlık yaptığı mahallede yeniden aday olan Öztaş, 6 kişiyle yarıştığı seçimleri az farkla kaybetti.

Öztaş, seçimi kaybetmesine rağmen, ilçe merkezinde bulunan billboardlardaki ilanlarıyla kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

20190404_2_35813716_43267341_Web

İlanında Öztaş, "Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi. 2023 yerel seçimlerimde tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

İlçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yaka'nın "Hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim" ilanı ile Zafer Öztaş'ın ilanını yan yana görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

"MAHALLENİN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ"

Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet aşkıyla aday olduğunu söyledi.

Mahallesinde seçimi kazanmak için yoğun çalıştığını anlatan Öztaş, şöyle konuştu:

"Seçimi kaybettim. Mahalleme teşekkür borçluyum. Kaybetmem önemli değil. Mahallelimin takdiri böyleymiş. Nasip değilmiş, hayırlısı böyleymiş. Oy önemli değil. Kaybettikten sonra aldığımız oyun önemi yok. Halk böyle takdir etti. Artık önümüzdeki dönemde, 2023'te seçimde adayım, mahalleme hizmet etmeye talibim."

20190404_2_35813716_43267340_Web

Öztaş, seçimin hemen ardından ilan verdiğini belirterek, "Mahalleme teşekkür ediyorum. Çevremdekilerden olumlu tepkiler aldım, takdir ediyorlar. Üç dönemdir muhtarlık yapan arkadaşı mahallemiz yeniden seçti. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Kamil Bacak ise Öztaş'ın ilanının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Gelecek dönem kazanacak inşallah. Adamın iyisidir. Oy vermedim belki ama ilanıyla dikkatimi çekti. Dediği gibi, hayırlısı böyleymiş. Çalışkan, hizmet etmek için aday oldu. Nasip bir sonraki döneme." dedi.

AA

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Mansur Yavaş'tan türkü performansıMansur Yavaş'tan türkü performansı
Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları konya karapınar

En Çok Okunan Trend Haberler

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişme

Müge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişme

Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Balıkesir'de operasyonla ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Bekçilik başvuruları son gün! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik başvuruları son gün! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Ayasofya: Ortodoks kilisesinden camiye, camiden müzeye

Ayasofya: Ortodoks kilisesinden camiye, camiden müzeye

Mahalle ayağa kalktı! 5 yaşındaki kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

5 yaşındaki kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.