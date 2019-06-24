MAGAZİN

Seçimin bitmesini bekleyen Haluk Levent, Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

Haluk Levent, dün yapılan İstanbul seçimlerinin ardından, İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşadığı bir olayı anlattı.

Seçimin bitmesini bekleyen Haluk Levent, Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı

Şarkılarındaki başarısının yanı sıra yaptığı yardımlarla adını duyuran Haluk Levent, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Levent, paylaşımında "Seçim bitti. Artık yazabilirim." diyerek İmamoğlu ile ilgili pek bilinmeyen bir olayı anlattı.

"İSTİSMARA UĞRAYAN KIZIMIZA VE AİLESİNİN YANINDA OLDU"

İmamoğlu ile çektiği fotoğrafı paylaşan Haluk Levent, "Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul'u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü'nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun."

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haluk levent Ekrem İmamoğlu anı

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