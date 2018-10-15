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Seçkin Piriler fena yakalandı! 'Kaçma aşkım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Seçkin Piriler, önceki akşam yeni sevgilisiyle yakalandı. Patlayan flaşlarla şoke olan Seçkin Piriler mekana dönerken, sevgilisi arkasından ‘Kaçma aşkım’ diye bağırdı

Seçkin Piriler fena yakalandı! 'Kaçma aşkım'

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin kendisini Kıvılcım Ural ile aldatması sonucunda 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Seçkin Piriler, aşk hayatında gaza bastı.

Eski manken, önceki akşam Kuruçeşme'deki Albüm adlı mekanda eğlenceydi. Seçkin Piriler, mekandan Sefa Özdemir adlı iş insanıyla el ele çıktı.

Ancak ikili, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Seçkin Piriler, sevgilisini bırakıp mekana geri kaçtı.

Sefa Özdemir de "Nereye kaçıyorsun aşkım? Zaten çektiler" diye Seçkin Piriler'in arkasından bağırdı.

Bunun üzerine Sefa Özdemir Porsche marka aracıyla Beşiktaş'a geçti.

PORSCHE'YE NİYET TAKSİYE KISMET

10 dakika sonra mekandan taksiyle ayrılan Seçkin Piriler, kendisini bekleyen aşkının aracına bineceği sırada patlayan flaşlarla ikinci şoku yaşadı.

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Kaçış planı tutmayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü. (Takvim)

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