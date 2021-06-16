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Seçkin Piriler’in paylaşımı ağızları açık bıraktı! Üstsüz zannedildi ama...

16.06.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Seçkin Piriler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi çok şaşırttı. Dikkat çeken pozunda ilk bakışta manken üstsüz gibi görünse de gerçek çok başka çıktı.

Seçkin Piriler’in paylaşımı ağızları açık bıraktı! Üstsüz zannedildi ama...

Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum’da alan Seçkin Piriler, tatiline başla başlamaz Instagram hesabından fotoğraflar paylaşmaya başladı. Kaan Tangöze'den olan çocukları Volkan ve Hakan'ı da yanına alan Seçkin Piriler, Bodrum'un tadını çıkarmaya başladı.

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Seçkin Piriler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir poz paylaştı. Piriler, görenlerin üstsüz zannettiği poz için, sadece sırtının göründüğünü ve üstünde mayokini olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Seçkin Piriler, tatil yaptığı anlardan fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Piriler'in, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraftaki detay dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

ÜSTSÜZ GİBİ GÖRÜNDÜ

Üstsüz gibi görünen eski model, durumu açıklık getirdi. Sırtı dönük olduğu pozu yayınlayan Piriler, "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" yazarak, üstsüz olmadığını ancak arkadan öyle göründüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Seçkin Piriler Instagram
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