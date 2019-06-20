MAGAZİN

Seçkin Piriler tapuyu aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'le evli oldukları dönemde oturdukları evin yarı hissesini eski eşine devretti.

Seçkin Piriler tapuyu aldı!

Seçkin Piriler’in üç yıl önce Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Mahkeme ikilinin Ortaköy'de oturdukları evin yarı hissesinin Seçkin Piriler'e verilmesine hükmetmişti. Ancak üç yıl geçmesine rağmen daire devredilmedi.

Kaan Tangöze'nin avukatı, “Taşınmazda ipotek olduğu için Kaan Tangöze, Seçkin Piriler’e daireyi devredememiştir” dedi. Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

Kaynak: Gecce

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Kim der 50 yaşında diye! Kim der 50 yaşında diye!
Annesinin boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdıAnnesinin boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçkin piriler kaan tangöze

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Aniston Meksika tatilinde fiziğiyle büyüledi

Kim der 50 yaşında diye!

Emine Ün'ün kızı boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

Annesinin boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

Yılmaz Morgül'den gaz maskeli eylem

Yılmaz Morgül'den gaz maskeli eylem

Deniz Akkaya: Anasına bak kızını al

'Anasına bak kızını al'

Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Talat Bulut 40'ın konuğu oldu! 'Tek kişi ile evlilik rekoru kırdım'

'Tek kişi ile evlilik rekoru kırdım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.