Seçkin Piriler tapuyu aldı!

Seçkin Piriler’in üç yıl önce Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Mahkeme ikilinin Ortaköy'de oturdukları evin yarı hissesinin Seçkin Piriler'e verilmesine hükmetmişti. Ancak üç yıl geçmesine rağmen daire devredilmedi.

Kaan Tangöze'nin avukatı, “Taşınmazda ipotek olduğu için Kaan Tangöze, Seçkin Piriler’e daireyi devredememiştir” dedi. Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

Kaynak: Gecce



