Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimlerdir? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman çekildi? İşre Seçkin Tetikçiler filmi...

Yapımcılığını Michael Boughen, Tony Winley, Steve Chasman ve Sigurjon Sighvatsson’un üstlendiği Seçkin Tetikçiler filminin yönetmen koltuğunda Gary McKendry oturdu. Seçkin Tetikçiler filminin senaryosu ise Matt Sherring’in kaleminden çıktı. 2011 yılında çekilen Seçkin Tetikçiler filminin müziklerini ise Johnny Klimek ve Reinhold Heil yaptı. Başrollerini Jason Statham ve Robert De Niro’nun paylaştığı Seçkin Tetikçiler filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Seçkin Tetikçiler oyuncuları kadar konusuyla da merak uyandırmayı başardı. İşte Seçkin Tetikçiler filminin detayları...

SEÇKİN TETİKÇİLER KONUSU

Seçkin Tetikçiler filminin konusu genel hatlarıyla 1980 yılında geçiyor. Gizli servisin en yetenekli ajanları arasında yer alan Danny Bryce, Hunter, Davies ve Meiner Meksika’da bir adama suikast düzenlemek için oldukça ayrıntılı bir plan yaparlar. Danny planı bozarak fark etmeden adamı oğlunun gözlerinin önünde öldürür ve kaçarken yaralanır. Planın bozulmasından sonra memleketi Avustralya’ya döner. Ancak emeklilik hayatı kısa sürer. Kendisini yetiştiren danışmanın zor duruma düşmesi onu yarıda bıraktığı görevine geri döndürür. Sevdiği dostunu kurtarmak için giriştiği bu zorlu yolda bir sürü olay atlatmak zorunda kalır.