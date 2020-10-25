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  4. Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimlerdir? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman çekildi? İşre Seçkin Tetikçiler filmi...

Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimlerdir? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman çekildi? İşre Seçkin Tetikçiler filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Aksiyon ve suç türündeki Seçkin Tetikçiler filmi usta oyuncu kadrosuyla macera severlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. 1991 yılında Sir Ranulph Fiennes tarafından yazılan The Feather Men kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filme olan ilgi arttı. Vizyona girdiği dönemde büyük ses getirmeyi başaran film hakkında sorular çoğaldı. Peki Seçkin Tetikçiler filmi hangi yıl çekildi? Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimlerdir?

Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimlerdir? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman çekildi? İşre Seçkin Tetikçiler filmi...

Yapımcılığını Michael Boughen, Tony Winley, Steve Chasman ve Sigurjon Sighvatsson’un üstlendiği Seçkin Tetikçiler filminin yönetmen koltuğunda Gary McKendry oturdu. Seçkin Tetikçiler filminin senaryosu ise Matt Sherring’in kaleminden çıktı. 2011 yılında çekilen Seçkin Tetikçiler filminin müziklerini ise Johnny Klimek ve Reinhold Heil yaptı. Başrollerini Jason Statham ve Robert De Niro’nun paylaştığı Seçkin Tetikçiler filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Seçkin Tetikçiler oyuncuları kadar konusuyla da merak uyandırmayı başardı. İşte Seçkin Tetikçiler filminin detayları...

SEÇKİN TETİKÇİLER KONUSU

seçkin tetikçiler 2

Seçkin Tetikçiler filminin konusu genel hatlarıyla 1980 yılında geçiyor. Gizli servisin en yetenekli ajanları arasında yer alan Danny Bryce, Hunter, Davies ve Meiner Meksika’da bir adama suikast düzenlemek için oldukça ayrıntılı bir plan yaparlar. Danny planı bozarak fark etmeden adamı oğlunun gözlerinin önünde öldürür ve kaçarken yaralanır. Planın bozulmasından sonra memleketi Avustralya’ya döner. Ancak emeklilik hayatı kısa sürer. Kendisini yetiştiren danışmanın zor duruma düşmesi onu yarıda bıraktığı görevine geri döndürür. Sevdiği dostunu kurtarmak için giriştiği bu zorlu yolda bir sürü olay atlatmak zorunda kalır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI

  • Jason Statham- Danny Bryce
  • Clive Owe- Spike Logan
  • Yvonne Strahovski- Anne Frazier
  • Robert De Niro-Hunter
  • Dominic Purcell-Davies
  • Adewale Akinnuoye- Agbaje Ajan
  • Ben Mendelsohn-Martin
  • Grant Bowler-Yüzbaşı James Cregg
  • Matthew Nable-Pennock
  • Jamie McDowell-Diane
  • Chris Anderson-Finn
  • George Murphy-ADR Voice
  • Firass Dirani-Bakhait

SEÇKİN TETİKÇİLER KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Seçkin Tetikçi filminin çekimlerine 2010 yılının Mayıs ayında Docklands Studios Melbourne'de başlandı. Temmuz 2010'da, Galler'deki Brecon Beacons'da Jason Statham'ın sahneleri çekildi. Filmde yer alan bazı Londra sahneleri ise Cardiff’te çekildi.

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