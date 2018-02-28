Seda Akgül Cansu Taşkın'ı çıldırttı! Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını yayınladı

TV8'de ekranla gelen 'Gel Konuşalım' programının yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Cansu Taşkın'ın "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim" sözlerini yorumladı.

Seda Akgül'ün Cansu Taşkın'ın bu açıklamasıyla dalga geçti, imalı göndermelerde bulundu bununla da kalmadı Taşkın'ın duruşuyla dalga geçti.

Akgül'ün, Taşkın'ı taklit etmesi ve sert yorumlarda bulunması ünlü modeli çileden çıkardı.

YASAL YOLLARA BAŞVURDUK

Cansu Taşkın, programdan bir bölümü sosyal medya hesabında yayınlayarak "Türkiye'nin önde gelen kanallarında kişilerin rant elde etme ve reyting kaygısı içinde, hakkımda yazılan ve konuşulanlar ile ilgili, kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurduk. Şahsım üzerinden kimsenin yakışıksız ve etik değerlere aykırı tutum ve davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

RONALDO BİLE BENİ TANIR

Cansu Taşkın, Instagram'ın hikaye kısmından Ronaldo'nun kendisine attığı ilk mesajı yayınlayarak Seda Akgül'e tepkisine de devam etti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?