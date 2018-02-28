MAGAZİN

Seda Akgül Cansu Taşkın'ı çıldırttı! Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını yayınladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 14:29 | Son Güncelleme

Seda Akgül programında ayarı kaçırdı! Cansu Taşkın'a imalı göndermeler yapan Akgül'e yanıt ise yetişmedi

Seda Akgül Cansu Taşkın'ı çıldırttı! Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını yayınladı

TV8'de ekranla gelen 'Gel Konuşalım' programının yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Cansu Taşkın'ın "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim" sözlerini yorumladı.

Seda Akgül'ün Cansu Taşkın'ın bu açıklamasıyla dalga geçti, imalı göndermelerde bulundu bununla da kalmadı Taşkın'ın duruşuyla dalga geçti.

Akgül'ün, Taşkın'ı taklit etmesi ve sert yorumlarda bulunması ünlü modeli çileden çıkardı.

YASAL YOLLARA BAŞVURDUK

Cansu Taşkın, programdan bir bölümü sosyal medya hesabında yayınlayarak "Türkiye'nin önde gelen kanallarında kişilerin rant elde etme ve reyting kaygısı içinde, hakkımda yazılan ve konuşulanlar ile ilgili, kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurduk. Şahsım üzerinden kimsenin yakışıksız ve etik değerlere aykırı tutum ve davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

eie

RONALDO BİLE BENİ TANIR

Cansu Taşkın, Instagram'ın hikaye kısmından Ronaldo'nun kendisine attığı ilk mesajı yayınlayarak Seda Akgül'e tepkisine de devam etti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül Cansu Taşkın

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
pekiiii ronaldo seni ne olarak tanır :))
manken ablamıın şu sözü, ülkemizin tüm abdestsiz namazsız çağdaşlarına gelsin : "onun oyu ile benimki bir mi?"
Seda hanımın da sesi çok çıkmaya başladı.. Anladık zayıfladın güzelleştin de Ronaldo senii tanımıyor maalesef kıskanma :d
aasafsdgkdfpokrtjıgdkng tartışma sebebine bak. :D
kapakss
Diğer Haberler
Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.