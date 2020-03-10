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  4. Seda Akgül eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'

Seda Akgül eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Neler Oluyor Hayatta programından ayrılması ile gündeme gelen Seda Akgül eski bir fotoğrafını paylaşınca dikkat çekti.

Seda Akgül eski haliyle gündem oldu! 'O haliniz iyiydi'

Hakan Ural ile surduğu Neler Oluyor Hayatta programından çıkarılan ve sert açıklamalar yapan Seda Akgül sosyal medyanın aktif isimlerinden biri...

Her halini takipçileriyle paylaşan ve makyaj hallerini de koyarak bundan çekinmeyen Akgül son olarak eski bir vesikalık fotoğrafına sayfasında yer verdi.

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Ünlü sunucunun değişimi takipçilerinin gündemindeydi.

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Son olarak saçlarını kısacık kestiren ve herkesi şaşırtan Akgül'ün değişimine yorum yağdı. Akgül'ün takipçileri ünlü sunucunun eski haline dönmesini ve o haliyle daha güzel olduğu yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seda akgül, Seda Akgül eski hali,

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