Seda Akgül meydan okudu: Makyaj yok!

Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından tatilde arkadaşı ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlamış ve olay olmuştu. Hatta durum ortaya çıkınca da "Arkadaşımla yıllar sonra kavuşmuşuz. O fotoğrafların ikisinde de photoshop var. Espri olsun diye yaptık" demişti. Bunun üzerine eleştirilen Akgül bakın nasıl pozlar verdi...

Ev halini paylaştı

Yaptığı her paylaşımla olay olmayı başarıyor sunucu Seda Akgül. En son bu fotoğrafı paylaşmış ve arkadaşı aynı fotoğrafı paylaşınca photoshop yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak Akgül bu iddiaları hiç kabul etmedi.

Baktı eleştiriler duracak gibi değil ve kimse ona inanmıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden süper mini elbisesiyle ev halini paylaştı.

Yapılan eleştirilere yanıt niteliğinde bu pozları sosyal medyaya damga vuran Akgül şu yorumu yaptı:

"Hepinizin merak ettiği, biz genç iken gönül dostlarımızın sevdiği baris_nalbantoglu çekti bu fotoyu. Hadi fotoşop yok, makyaj yok!!!! Ne diyeceksiniz? Çirkin, yaşlı, deli... Mutluyum... O kadar!!!!!"