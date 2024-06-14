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  4. Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' yazan şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' yazan şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

14.06.2024 22:53
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Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 22:53
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiği, emniyetin köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi. Köprü ortasında yan şekilde duran şüpheli otomobildeki 'SMA' yazısı dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, bipolar hastası olan şahsın ikna edilip teslim alındığını duyurdu.

Son haberi: Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti.
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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi.

KÖPRÜDE DURAN ARAÇTA 'SMA' YAZISI

Köprünün tam ortasında duran ve etrafında polis ekiplerinin tedbir aldığı beyaz aracın yan tarafında büyük harflerle 'SMA' yazması dikkat çekti.

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Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

EN NET FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sürücünün aracı yolu kesecek şekilde yan bıraktığı görüldü.
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Aracın başında bekleyen sürücünün net görüntüsü de ortaya çıktı.

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YERLİKAYA: ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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