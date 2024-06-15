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  4. Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

15.06.2024 09:11
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15.06.2024 09:11
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Denizli’nin Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde çıkan orman yangınları, ildeki yeşil rengi adeta siyaha çevirdi. Ekiplerin müdahalesiyle 7 yangın kontrol altına alınırken Babadağ'daki alevlere müdahale devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler ise, yürek sızlattı. Hayvan sürüleri yangında telef oldu.

Denizli orman yangını faciası ile mücadele ediyor. 7 ilçede cuma öğle saatlerinde 6’sı yıldırım düşmesi sonucu 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale ve Tavas ve Kale'deki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alınırken, Babadağ'da ise yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

BABADAĞ’DA YANGINLA MÜCADELE 21 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahaleler geceden bu yana 21 saattir devam ediyor.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü. 89 Arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları dün öğle saatlerinden bu yana yaklaşık 21 saattir devam ediyor.

MAHALLE BOŞALTILDI

Babadağ’a bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yangına 300 personel, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı, 20 hizmet aracı, 10 ilk müdahale ekibi, 5 grayder, 6 trayler, 5 dozer müdahalede bulunuyor. Kelleci Mahallesi sakinleri imece usulü göreve gelen ekiplerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor.

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TAKVİYE EKİP GELDİ

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun "Hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Güneş batmadan önce birçok tabii hava aracımız yangına müdahale etti. Gece havadan müdahale edemedik. Ancak yine karadan bütün arkadaşlarımız sahada. Özellikle çevre illerden, ilçelerden gelen ekiplerimiz de takviye edildi. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yani can kaybına, yaralanmaya meydan vermeden bu yangını da söndürürüz" dedi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Denizli orman yangını
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