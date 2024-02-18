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Sahra Işık Survivor'ı neden terk ettiğini sonunda açıkladı! Seda Aktuğlu kocasına aramış... Sert ifadeler, olay açıklamalar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 19:32 | Son Güncelleme:
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Survivor'ın en iddialı isimlerinden olan Sahra Işık ani bir kararla adadan ayrıldı. Yarışmadan ayrılmasının sebepleri merak edilirken Sahra Işık imalı mesajları paylaştı. Kocasıyla ilişkisine dair iddialar gündeme gelince Sahra merak edilen soruya yanıt verdi ve yaşananlara Seda Aktuğlu'nun sebep olduğunu söyledi.

Sahra Işık Survivor'ı neden terk ettiğini sonunda açıkladı! Seda Aktuğlu kocasına aramış... Sert ifadeler, olay açıklamalar

Survivor All Star 2024'te eleme adaylarından biri olan Sahra Işık aniden yarışmayı bırakmıştı. Sahra'nın apar topar adadan İstanbul'a dönmesinin sebebinin Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edildi.

Sahra "Değmeyecek insanların iftiraları önemli değil ama evime girip ekmeğini yiyen kardeşlerim dediğim insanın kalleşliği beni bitiren oldu" demişti. Sosyal medyasında canlı yayın açan Sahra Işık sonunda eteğindeki taşları döktü.

Ekran Alıntısı

"SURVİVOR'DAN AYRILMA NEDENİM..."

Sahra Işık "Çok ağır şeyler yaşadım keşke Survivor ile ilgili olsaydı ama olmadı çünkü bu benim performansımı da etkiledi" diyerek şunları söyledi:

"Survivor'dan ayrılma nedenim mental. Merve ile olan olayım vardı, Nagihan'ın bana saldırmasının, küfürler edip benim ailemden vurmasının... Düelloya girmek yerine Acun abi ile konuşup ailemle ilgili durumları anlattım ve ayrıldım.

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Nagihan ile olan kavgamızdan bahsedeyim; Nagihan oyundayken bana hakaret etti ben de ona 'Nagihan abi neden böyle konuşuyorsun?' dedim, ama o gün değildi büyük kavga. Nagihan abi kendisine abi denilmesinden hoşlanıyordu... Ben Survivor'a gelmeden 3 gün öncesine kadar her şeyini bana anlatan biriydi Nagihan. Ogeday'ın esprisinden çıkan bir konudur abi muhabbeti. Nagihan bir anda Sahra deyip yanıma geliyor ve bana temasta bulundu ve küfürler en sonunda annemden, babamdan, eşimden girdiğinde benim kafa koptu ama bir kelime dahi küfür etmedim. Hep sustum, Acun Bey arkamda durdu, her şeyi yayınlayamayız. Nagihan'ın bana küfür ettiği son duruma kadar hep sustum. Çok asil durdum ama psikoloji kalmadı. Nagihan başkalarının kışkırtmalarına gelmiş olabilir."

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SAHRA IŞIK EŞİYLE İLİŞKİNE DAİR KONUŞTU

Sahra Işık "En büyük darbe evimi açtığım maddi manevi destek olduğum, İdris'i çok iyi tanıyan bu insan beni öyle güzel sırtımdan bıçakladı ki... Babamın sağlığının iyi olmadığını öğrendim ve ben orada duramam... Çok merak ediyorsunuz İdris ile olan ilişkimi gözden uzak yaşadım evliliğimi ve ben yaşadığım şeyleri biliyorum. Benim boşanma davam vardı sonra geri çektim. İdris ile ayrı değilim aynı evde yaşıyoruz ama dışarı çıktığımda duyduğum şeylerden sonra beynimden vuruldum. İdris'in psikolojisi bitmiş babam hastaneye kaldırılmış... Onların başına bir şey gelirse bu dünyayı yakarım..." dedi.

SEDA AKTUĞLU'YA SERT İFADELER

Survivor Sahra konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

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"Seda'ya gelince Aktuğlu'dan bahsediyorum, tek açıklaması şuymuş Sahra beni orada koruyamadı paraya ihtiyacım vardı... Ben kendimi koruyabildim mi? Ben sana ne yaptım iyilikten başka ne yaptım ben! Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz. Senin yuvanı nasıl yıkmaya çalışır diyebilirsiniz, günlerce inanamıyorum diye uyuyakalmaya çalıştım. Nagihan'ı Merve'yi anlarım sorun değil. Utanması yok ki zaten Konuşanlar'a çıktığında da neler konuştu zaten ama Seda! Sana ne oldu?

Survivor Sahra eşi İdris Aybirdi ile iyi olduğunu söyledi "İdris şu an Dominik'te ben Türkiye'de değilim yanımda. İdris benim yanımda ne yaparsanız yapın siz benim ilişkimi yıkamazsınız."

Youtube


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