MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Bakan’dan bornozlu dans performansı

Seda Bakan’dan bornozlu dans performansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Seda Bakan, şarkıcı Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısında bornozla dans ettiği anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor.Oyuncu Bakan, sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşımda bulundu.

'AH O ESKİ GÜNLER'

Hadise’nin Sıfır Tolerans isimli şarkı eşliğinde üzerinde bornoz ile dans eden oyuncu, takipçilerini bir hayli eğlendirdi.Seda Bakan, “Hafta başına Hadise’ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler” diye yazdı.

Karantinada 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Evde lahmacun yaptıEvde lahmacun yaptı
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda bakan, Sıfır Tolerans,

En Çok Okunan Haberler

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kafede görüntülenen ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler sert çıktı! 'Sus tartışma'

Tedbire oymayan ünlü oyuncudan sert çıkış!

Mine Tugay yaptığı paylaşımla beğeni üstüne beğeni aldı!

1 saatte 100 bin beğeni aldıran poz

Survivor'dan elenen Meryem'den Nisa açıklaması!

Dominik'ten bağlanıp o sözleri eleştirdi

Mazhar Alanson dede oluyor!

Mazhar Alanson dede oluyor!

Murat Boz'a karantina yaradı! Evde lahmacun yaptı

Evde lahmacun yaptı

Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.