Seda Bakan’dan bornozlu dans performansı

Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor.Oyuncu Bakan, sosyal medya sayfasından yeni bir paylaşımda bulundu.

'AH O ESKİ GÜNLER'

Hadise’nin Sıfır Tolerans isimli şarkı eşliğinde üzerinde bornoz ile dans eden oyuncu, takipçilerini bir hayli eğlendirdi.Seda Bakan, “Hafta başına Hadise’ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler” diye yazdı.

Karantinada 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.

