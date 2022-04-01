Seda Bakan'dan 'ikinci çocuk' açıklaması! "Ailemi genişletmek istedim"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Seda Bakan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. İkinci çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başlayan ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

Dört aylık hamile olan 36 yaşındaki Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım o yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİ GENİŞLETMEK İSTEDİM"

Ekranlara bir süre daha ara vereceğini belirten Seda Bakan, "Ailemi biraz daha genişletmek istedim. Ama kızım dünyaya gelince artık işlere hızlı bir dönüş yapacağım." dedi.

BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.





