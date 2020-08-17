Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

Bakan ve Erel'in kızı Leyla bugün 1 yaşına bastı.

Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞ CANIM LEYLA"

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

34 yaşındaki Bakan'ın fotoğrafları hayranlarından büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sevilen oyuncusunun geçtiğimiz yıl kızına 40 mevlidi okutturması hafızalardan henüz silinmemişken, yeni annenin kızına evde yapılan pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya damga vuran konular arasında oldu.





