MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Bakan'dan yürek sızlatan sözler: 'Geceleri uyuyamıyorum'

Seda Bakan'dan yürek sızlatan sözler: 'Geceleri uyuyamıyorum'

11.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen, 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem felaketinin ardından ünlü oyuncu Seda Bakan açıklamalar yaptı. Ünlü ismin sözleri adeta yürekleri sızlattı. Bakan, 'Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var' açıklaması ile dikkat çekti.

Seda Bakan'dan yürek sızlatan sözler: 'Geceleri uyuyamıyorum'

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncu Seda Bakan, Bebek'te görüntülendi. Mutfak alışverişine çıkan Bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı.

'DEPREMİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile kendini iyi hissetmediğini dile getiren Bakan, "Kendime hâlâ gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. İnsanlar orada o şekilde yaşarken ailelerini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu, annesini kaybetmiş... Onları düşündükçe çok etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu" şeklinde konuştu.

''GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Deprem için önlemler almaya çalıştıklarını da söyleyen ünlü oyuncu; "Bizim ev çok eski değil ama gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Apartman toplantısı yapıldı. Belediyedeki o raporlara bakıldı. Örnekler alındı. Her şey depreme uyumlu görünüyor ama bilemeyiz tabii. Sadece iyi bir evde oturduğumuzu biliyoruz" dedi.

Seda Bakan 2

''GECELERİ UYUYAMIYORUM''

Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk. Leyla da her şeyin farkında. İzletmememize rağmen konu sürekli bu olduğu için çocuk merak ediyor ve duyuyor. Biz de yardımlarımızı yaptık. O da kendi çapında ufak yardımını yaptı" şeklinde konuştu.

''KORUYUCU ANNELİK ZOR BİR MEVZU''

Koruyucu annelik hakkında da düşünceleri sorulunca Bakan, "Kırmızı Çocuklar Derneği'ne üyeyim. Oraya da gidiyorum. Koruyucu anneler çok kolay değil, zor bir mevzu. Kolay bir prosedür değil. Yani isteyen, bakabilecek insanlar sahiplensinler. Büyük bir sevap" sözleri ile düşüncelerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güzel kızı mini etekli pozuyla büyülediDünyanın en güzel kızı mini etekli pozuyla büyüledi
Transparan giyip dekoltesinin her ayrıntısını paylaştıTransparan giyip dekoltesinin her ayrıntısını paylaştı
Gelmiş geçmiş en zor Survivor'dan bir ayrılık daha! O isim de artık yokGelmiş geçmiş en zor Survivor'dan bir ayrılık daha! O isim de artık yok
Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan Oyuncu ünlü oyuncu çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler

Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

Dekolteli pozuyla sınırları zorladı! "Analar neler doğuruyor"

Dekolteli pozuyla sınırları zorladı! "Analar neler doğuruyor"

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.