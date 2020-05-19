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Seda Bakan mavi gözlü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Seda Bakan, son dönemin popüler telefon filtreleri arasına giren ve gözlerin renklendirildiği uygulamayı denedi ve paylaşımlarıyla renkli kişiliğini ortaya koydu.

Seda Bakan mavi gözlü oldu

Ev karantinası günlerini daha keyifli hale getirmek adına yapılan challengelar ya da bir anda popüler olan telefon filtreleri ünlü isimlerin de radarlarına giriyor. Kısa süre içerisinde pek çok ünlü tarafından denenen renkli göz filtreleri akımına oyuncu Seda Bakan da katıldı.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden farklı göz renkleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Bakan, paylaşımlarında eğlenceli kişiliğini konuşturmayı ihmal etmedi ve ünlü korku filmine gönderme yapmadan duramadı.

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