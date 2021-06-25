Seda Bakan sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıktı

Seda Bakan son olarak Mucize Doktor dizisinin 13 bölümünde boy göstermiş sonrasında ise televizyon ekranlarına ara vermişti. Tatilde dinlenen ve kızı Leyla ile güzel pozlarıyla da sosyal medyada beğenileri kapan oyuncu, yeni dizisiyle de herkesi meraklandırdı. Oyuncunun saçlarını sarıya boyatmasının da dizi için olduğu anlaşılıyor. Seda Bakan, “Bi süre sarışınım a dostlar, olmuş mu?” diye hayranlarına yeni halini tanıttı. Seda Bakan aynı zamanda Netflix projesi olan Another Self’de Tuba Büyüküstün ile boy gösterecek.

SEDA BAKAN’DAN SÜRPRİZ PROJE

Seda Bakan, kadın oyuncuları buluşturan Emir Ersoy’un albümüne bir şarkı ile katkı verdi. Oyuncu, instagram hesabından Başka Bahar isimli şarkı performansını yayınladı.

Oyuncu paylaşımında şöyle yazdı: "Emir Ersoy’un Sezen Aksu şarkılarıyla yaptığı #1977 albümü çıktı. Şahane şarkılar, şahane kadın oyuncularla buluştu. Bunlardan bi tanesini seslendirmekte bana düştü. İşte karşınızda ‘Başka Bahar"



