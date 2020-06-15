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Seda Erdim'den Ümit Erdim'e romantik kutlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 17:07 | Son Güncelleme

Seda Erdim, oyuncu eşi Ümit Erdim'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdim, paylaşımına "Canım sevgilim iyi ki doğdun. Allah, yolun diğer yarısını da beraber yürümeyi nasip etsin" notunu düştü.

Seda Erdim'den Ümit Erdim'e romantik kutlama!

Oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çiftin kızları Ses ise 2018 yılında dünyaya geldi.

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Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Ümit Erdim, bugün 35 yaşına bastı. Seda Erdim de eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşi ile çekilen bir karesini yayınlayan Seda Erdim, paylaşımına "Canım sevgilim iyi ki doğdun. Allah, yolun diğer yarısını da beraber yürümeyi nasip etsin" notunu düştü.

Erdim'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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