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Seda Sayan'a sahnede sürpriz hediye

20.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Kadıköy’de bulunan bir otelde gerçekleşen ödül törenine katıldı. Törende Seda Sayan’a bir iş kadını beklemediği bir sürpriz yaptı.

Seda Sayan'a sahnede sürpriz hediye

Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için sahneye çıkan oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kalması büyük alkış aldı.

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Gecede sahneye çıkan Seda Sayan sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. 'Türkiye'nin en güvenilir kadını' ödülüne layık görülen Seda Sayan'a ayrıca bir iş kadını düğün hediyesi olarak beşibiryerde taktı.
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Beşibiryerde altınları boynuna takan Seda Sayan ''Nikahımda bile bundan takan olmadı.

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Seda Sayan
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