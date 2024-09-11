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  4. Seda Sayan'a 'sahtekar' demişti! Apaçi Mustafa Songül Karlı'nın programında ortaya çıktı küfürler savurdu! Songül Karlı şoke oldu

Seda Sayan'a 'sahtekar' demişti! Apaçi Mustafa Songül Karlı'nın programında ortaya çıktı küfürler savurdu! Songül Karlı şoke oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 09:33
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Bir dönem Seda Sayan'ın programında eş arayan ve kendine has dansı ile hafızalara kazınan Apaçi Mustafa yıllar sonra ekrana geri döndü. 'Apaçi Mustafa' lakaplı Mustafa Bilginer şimdi de Songül Karlı ile Uğur Arslan'ın programına katıldı. Apaçi Mustafa, evlenmek istediği kızı annesi istemeyince adeta çılgına döndü. Canlı yayında küfürler savurdu.

Seda Sayan'a 'sahtekar' demişti! Apaçi Mustafa Songül Karlı'nın programında ortaya çıktı küfürler savurdu! Songül Karlı şoke oldu

MYNET-Bir dönem büyük bir ilgiyle izlenen Seda Sayan'ın izdivaç programında kendisine uygun bir eş arayan ve apaçi dansıyla hafızalara kazınan Apaçi Mustafa lakaplı damat adayı, Mustafa Bilginer uzun zamandır ortalıkta yoktu.

Mustafa Bilginer, izdivaç programlarının yasaklanmasının ardından Seda Sayan'a "sahtekar" demiş ve bu açıklamasıyla da uzun süre konuşulmuştu. Apaçi Mustafa yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

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CANLI YAYINDA ÇILDIRDI

Uğur Aslan ve Songül Karlı'nın Sana Değer programına katılan Apaçi Mustafa, çılgın dansıyla adeta geri döndü. Üniversite öğrencisi Helin ile evlenmek isteyen Apaçi Mustafa annesinin Helin'i istememesi üzerine çılgına döndü.

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KÜFÜRLER SAVURDU

Apaçi Mustafa'nın annesi gelin adayını istemediğini ve sadece köy kızı istediğini söyleyince Apaçi Mustafa kendini tutamadı ve küfürler savurdu.

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'Yeter ya' diyerek sitem eden Apaçi Mustafa'yı Uğur Arslan 'Yok o öyle olmaz. güzel konuş' sözleriyle uyardı. Songül Karlı ise 'ne dedin sen?' diyerek tepki gösterdi. Canlı yayındaki o anlar kesildi.

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Seda Sayan Songül Karlı apaçi mustafa
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