MAGAZİN

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Ünlüler dünyasından verdiği haberlerle adı 'felaket tellalı'na çıkan şarkıcı Onur Akay meslektaşı Seda Sayan'ın acilen ameliyata alındığını duyurdu

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan'ın, geçen aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Seda Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.

AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAFI
Onur Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Seda Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan ameliyat

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