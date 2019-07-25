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Seda Sayan'dan Hale Soygazi'ye cevap: Özürlük bir durum yok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu programa katılan Murat Şar, Hale Soygazi'nin oğlu olduğunu iddia etmişti. DNA testinin sonuçları belli oldu. Seda Sayan konuya dair gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Seda Sayan'dan Hale Soygazi'ye cevap: Özürlük bir durum yok!

Hale Soygazi'nin, 2017'de Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programında Murat Şar adlı bir oğlu olduğu iddia edilmişti.

DNA sonucu böyle bir bağın olmadığı ortaya çıktı. Soygazi'nin özür beklediği Seda Sayan konuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan kendini böyle bir savundu:

"Yetişkin bir beyefendi programıma başvurup annesini aradığını söyledi ve onu büyüten aile bireylerinden bazılarının annesi olduğunu iddia ettiği hanımefendinin ismini duyduğunu iddia etti . Yaptığım programın sonuna kadar arkasındayım . Özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Kaldı ki geçmişte yaptığım programda ekibimin bilmeyerek yaptığı hata için bile ÖZÜR DİLEMİŞİMDİR.

Ayrıca geçmişte DNA testi yapılıp negatif karar çıktıktan yıllar sonra EVET benim çocuğum diyenleri yıllar içinde gördük. Ben programcıyım herkese kapısı açık ve yıllarca herkesi dinleyen kucaklayan sarıp sarmalayan programlara imza atmış Türkiye'nin YETİŞ BACI'sı ve EN GÜVENİLİR ismi olmuş yüce halkımızın buralara taşıdığı bir İNSANIM. Umarım bu açıklama yeterlidir. Özürlük bir durum yok."

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seda sayan Hale Soygazi

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