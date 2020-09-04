Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Seda Sayan oldu. Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor. Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde "Kocandır döver" denilip geri gönderiliyorlardı.

Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım. Sadece kadın çekmiyor aile de etkileniyor. Çözüm çok ağır olmazsa sorun kötü yerlere gidiliyor. Af maftan faydalanmamalı bu insanlar. "

"REYTİNG UĞRUNA..."

Seda Sayan, "Reyting uğruna kadına şiddeti savundunuz mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi: