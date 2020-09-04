MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım

Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 00:24 | Son Güncelleme

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyleyen Seda Sayan, "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuya el atmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gidip yalvaracağım" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Seda Sayan oldu. Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor. Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde "Kocandır döver" denilip geri gönderiliyorlardı.

Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım. Sadece kadın çekmiyor aile de etkileniyor. Çözüm çok ağır olmazsa sorun kötü yerlere gidiliyor. Af maftan faydalanmamalı bu insanlar. "

seda2

"REYTİNG UĞRUNA..."

Seda Sayan, "Reyting uğruna kadına şiddeti savundunuz mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Asla! Göbeğim çatladı bunları anlatana kadar. O dönem yaptığım program magazin programı değildi. Programıma çıkardığım eşini öldüren o adam şiddetin ortasında büyüyen bir kadın olarak bunu yapmam mümkün mü? Ben orada bu adamı iyi tanıyın bu adam evlenmek istiyor, yüzünü görün diye çıkardım. Ben programımda şiddet uygulayan bir adamı, övmem magazinleştirmem mümkün mü? Aklından zoru olması lazım! Çok insanın da yüzüne tükürüp gönderdiğim oldu. "

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Sercan Yıldırım’ın samimi Aycan Yanaç itirafı!Sercan Yıldırım’ın samimi Aycan Yanaç itirafı!
Esra Erol'un başlama tarihi belli oldu!Esra Erol'un başlama tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı: Her şey çok güzeldi
Çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluna benzerliğiyle şaşırttı
En Şık Benim ne zaman başlıyor? Moda yarışması En Şık Benim'in formatı nedir?
En Şık Benim ne zaman başlıyor? Moda yarışması En Şık Benim'in formatı nedir?
Oyuncu Kayra Şenocak'ın büyük değişimi! 40 kilo verdi
Büyük değişim! 40 kilo verdi
Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a jest! ‘.... Özledim’
Sercan Yıldırım’ın samimi Aycan Yanaç itirafı!
Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!
'Şen şakrak geçmeyen günlerimizin...'
Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?
Yeni program ve yeni formatla ekranlara dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.