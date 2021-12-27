Seda Sayan evine tadilat yaptırırken otele taşındı! 4 aydır otelde yaşıyor

Şarkıcı Seda Sayan kazandığını gayrimenkule yatırarak sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Oğulcan Engin evlenince rahat etsin diye Nişantaşı'nda 4+1, 300 metre kare olan projeye 30 milyon lira yatıran Seda Sayan evinde de tadilat yaptırıyor.

4 ay önce evini tadilata sokan Seda Sayan’ın otele taşındığı ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; o günden beri Hilton İstanbul Maslak’ta yaşayan Seda Sayan yemeklerini de artık evi gibi olan otelin restoranında yiyor.

Seda Sayan geçtiğimiz akşam da destek verdiği şarkıcı Çağlar Ökten için otelin restoranında bir program organize etti. Seda Sayan'ın evinin tadilatının ne zaman biteceği ise belli değil.



