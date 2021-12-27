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Seda Sayan evine tadilat yaptırırken otele taşındı! 4 aydır otelde yaşıyor

27.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Seda Sayan bir süredir otelde kalıyor. 4 aydır otelde yaşayan Seda Sayan evinin tadilatının bitmesini beklerken otel için paraya kıydı.

Seda Sayan evine tadilat yaptırırken otele taşındı! 4 aydır otelde yaşıyor

Şarkıcı Seda Sayan kazandığını gayrimenkule yatırarak sık sık gündeme geliyor. Son olarak oğlu Oğulcan Engin evlenince rahat etsin diye Nişantaşı'nda 4+1, 300 metre kare olan projeye 30 milyon lira yatıran Seda Sayan evinde de tadilat yaptırıyor.

4 ay önce evini tadilata sokan Seda Sayan’ın otele taşındığı ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; o günden beri Hilton İstanbul Maslak’ta yaşayan Seda Sayan yemeklerini de artık evi gibi olan otelin restoranında yiyor.

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Seda Sayan geçtiğimiz akşam da destek verdiği şarkıcı Çağlar Ökten için otelin restoranında bir program organize etti. Seda Sayan'ın evinin tadilatının ne zaman biteceği ise belli değil.


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Seda Sayan
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