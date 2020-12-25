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Seda Sayan Gelinim Mutfakta ile artık Kanal D'de

25.12.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan Gelinim Mutfakta ile artık Kanal D'de

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranında, 3’üncü sezonuna Seda Sayan ile devam ediyor. 3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021’in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan’ın sunumuyla ekranda olacak.

Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan’ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.

Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, “Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım” dedi.

Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek “Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta’ ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.

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