Seda Sayan genç eşiyle Pride yürüyüşünde! Yarı çıplak adamla poz

Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan eşiyle ne yapsa nereye gitse olay oluyor. Son olarak eşinin küçük oğlunun bir takipçisine verdiği "Seda benim annem değil" yorumuyla gündeme gelen Seda Sayan şimdi de İsviçre'de LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan yaz aylarını gezerek geçiriyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı.

59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatilinden pozlar paylaşmaya başladı.

PRIDE YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK OLDU

Çiftin paylaşımlarından en dikkat çekici olan ise katıldıkları LGBT yürüyüşünde verdiği pozlar oldu. Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, çok sayıda yorum aldı.



