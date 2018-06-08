Seda Sayan ihanetle sarsılan yeğeni Eda Gök'ü yalnız bırakmıyor

Seda Sayan, yeğeni Eda Gök'ü bu zor süreçte yalnız bırakmadı ve dün Etiler'de bulunan bir mekanda birlikte iftar yaptı. İkili mekandan sahur vaktine doğru kol kola ayrıldı.

Eda Gök, yaşadığı ihanetle ilgili sorulara yalnızca 'Boşandık, bitti' diyerek açıklama yaptı. Seda Sayan ise sessiz kalmayı tercih etti.

NELER OLMUŞTU?

Esra Erol'un atv'deki programında stüdyo şefi olan Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök 7 yıllık eşi Emrah Albayrak'tan ihanet nedeniyle boşanmıştı.

Eda Gök, programdaki orkestranın şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak ile solist Burcu Sinem Ünsal'ın yasak aşk yaşadığını iddia etmişve canlı yayında şunları söylemişti: ''Evliliğimiz üçüncü kişi sebebiyle bitti. Evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal aile dostumuzdu. Birlikte tatillere çıktık, onu evimde ağırladım. Bu ihanet yuvamın yıkılmasına, kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep oldu. Kendisine tazminat davası açacağım.''

