Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerini alamadı

Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan bu kez 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın aşk yuvasını görenler hayran kaldı.

Daha önce oğluna aldığı lüks daire ile adından söz ettiren Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaşmıştı. Her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev sosyal medyayı salladı.

Türkiye’nin emlak zengini sanatçıları arasında sayılan Seda Sayan evlendikten sonra Gayrettepe’den Boğaz’a taşındı.

Villayı komple yenileyen ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran Seda Sayan'ın, inşaat biter bitmez Gayrettepe’deki evinden buraya taşındığı söyleniyor.

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift, geçen günlerde evliliklerinde 1. yılı doldurdu.



