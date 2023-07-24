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Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerini alamadı

24.07.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Seda Sayan bu defa 4 milyon dolarlık villasıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin lüks villasını görenler gözlerini alamadı.

Estetik ameliyatları, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan bu kez 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın aşk yuvasını görenler hayran kaldı.

Daha önce oğluna aldığı lüks daire ile adından söz ettiren Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaşmıştı. Her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan evi 5

Türkiye’nin emlak zengini sanatçıları arasında sayılan Seda Sayan evlendikten sonra Gayrettepe’den Boğaz’a taşındı.

seda sayan evi 4

Villayı komple yenileyen ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran Seda Sayan'ın, inşaat biter bitmez Gayrettepe’deki evinden buraya taşındığı söyleniyor.

seda sayan evi 3

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

SEDA SAYAN EVİ 2

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

seda sayan evi

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

seda eşi

Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift, geçen günlerde evliliklerinde 1. yılı doldurdu.

seda eşi 2

seda eşi 3

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