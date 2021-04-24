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Seda Sayan'ın görüntüsü olay oldu! 'Ne yaptın bacım'

24.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. Sayan'ın yüz ifadesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı ve binlerce yorum yapıldı.

Seda Sayan'ın görüntüsü olay oldu! 'Ne yaptın bacım'

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu.

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Sayan’ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı. Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Bir başladımı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu...
  • Bu sefer olmamış Seda abla.
  • Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal.
  • Seda abla zaten güzeldin buna ne gerek vardı.
  • Konuşurken üst dudağı donmuş gibi.
  • Yaptırmasına bir şey diyemem ama bu bir garip olmuş.


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Seda Sayan
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