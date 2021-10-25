Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la 5 saat yemek yedi

58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Kısa sürede gündem olan Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekânda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.

Gece sonunda mekândan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu. (SnobMagazin)

