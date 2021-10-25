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Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la 5 saat yemek yedi

25.10.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli haliyle gündeme gelen Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası olay olmuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Sayan, önceki akşam Çağlayan ile romantik bir yemek yedi.

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la 5 saat yemek yedi

58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Kısa sürede gündem olan Sayan ise hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekânda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.

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Gece sonunda mekândan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

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Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu. (SnobMagazin)

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Seda Sayan
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