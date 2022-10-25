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'Seda Sayan'ın kocası tüm camları indirmiş, Seda Sayan fena halde!' Evde büyük kavga iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

25.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve genç eşinin kavga ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Seda Sayan'ın kocası Çağlar Ökten evdeki tüm camları indirdi. Bu iddialara yayında yer veren 2. Sayfa'ya bağlanan Seda Sayan konuya dair açıklama yaptı. Seda Sayan açıklamasında "Ben prensle evlenmişim, kendime de öyle bir muamele yaptırmam" diyerek olayın detayını da anlattı.

'Seda Sayan'ın kocası tüm camları indirmiş, Seda Sayan fena halde!' Evde büyük kavga iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan hakkındaki iddia sosyal medyayı salladı. Seda Sayan ve kocasının kavga ettiği ve Çağlar Ökten'in tüm evin camlarını kırdığı iddia edildi. 'Seda Sayan fena halde' denilen iddiaya dair ünlü şarkıcı 2. Sayfa'ya bağlandı.

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Seda Sayan açıklamasında şunları anlattı: "Hatay dönüşü valiz açarken cam patladığını fark ettik, Çağlar'ı çağırdım, koca balkon camı. Sabah kadına dedik, o da hafta sonu gelmedi. Arkadaşların evine gittik, sizden mesaj geldi. Kahkaha attım ben hatta, nazar dedik ama içime bir kurt düştü. Gece eve döndük, barikat deyince kafama takıldı, 34. kattayız.

SEDA SAYAN'I KIZDIRAN DETAYLAR

Neyse, sabah kadına dedik böyle bir durum var. Kadın beni aşağıdan aradılar, camınız kırıldıysa barikat kuralım demişler. Resepsiyona da sordum. Sonra öğrendik oraya dışarıdan asansör kuruluyor, cam kırılıyor. Onlar da Seda Sayan deyip korktular söylemediler. Güvenlik zafiyeti var, evde cam patlıyor biz bunu magazinden öğreniyoruz. Bu oalyı büyüteceğim, yönetime de söyledim."

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Seda Sayan kaldığı rezidansı suçlayarak güvenlik zafiyetinden dolayı kızdı. Sayan "Kocamın telefonu var sizde nasıl aramazsınız! Tuhaf. Yayından sonra döneceğim o zaman görecekler" dedi.

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Seda Sayan ünlü şarkıcı

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