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  4. "Seda Sayan’ın makyajsız hali" denilince takipçiler ti'ye aldı! Şarkıcının garsona sözleri ise tepki çekti

"Seda Sayan’ın makyajsız hali" denilince takipçiler ti'ye aldı! Şarkıcının garsona sözleri ise tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 13:45
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Estetik üstüne estetik yaptıran Seda Sayan bir video paylaştı. Video 2. Sayfa'da "Seda Sayan’ın makyajsız doğal hali…" diye paylaşılınca dalga konusu oldu. Sayan'ın videoda garsona dair sözleri de tepki çekti.

"Seda Sayan’ın makyajsız hali" denilince takipçiler ti'ye aldı! Şarkıcının garsona sözleri ise tepki çekti

Gerek özel hayatı gerek evlilikleri gerek oğluyla ilişkisi gerekse estetikleriyle her dönem adından söz ettiren Seda Sayan sosyal medyayı aktif kullanıyor.

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan defalarca kez estetik yaptırdı ve bu anları da paylaştı. Son olarak bir video paylaşan şarkıcıyı 2. Sayfa "Seda Sayan’ın makyajsız doğal hali…" diye paylaşınca takipçiler sitem etti.

Takipçiler "Seda Sayan'ın doğal hali mi kaldı", "Kadının kan grubu dışında doğalı mı var", "Doğal hali bile doğal değil" diyerek paylaşımı ti'ye aldı.

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TEPKİ ÇEKTİ

Bir kısım ise Seda Sayan'ın arkasında iş yapan garsona dair "Bu garson da geldi dikildi tepemde iş yapması" diyerek göz devirmesine takıldı.

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İşini yapan garsona dair bu tavrı eleştirilen Seda Sayan'a "Sen story çekeceksin diye garson işini yapmasın mı", "Aşağılar gibi çalışan insana ne ayıp", "Garson ekmeğinin peşinde, işini yapıyor" tepkileri geldi.

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Seda Sayan
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