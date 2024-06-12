Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet geçiş sürecinde... Son haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla gündeme geldi.

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" demişti.

Adını Ayda olarak değiştiren çiftin çocukları sosyal medyada da aktif. Ailesinin desteğiyle yoluna devam eden Ayda son hallerini paylaştı.



Ayda'nın pozlarına "Çok güzelsin", "Mutlu ol", "Çok iyi bir ailen var şanslısın" yorumları geldi.