MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet geçiş sürecinde... Son haline yorum yağdı

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet geçiş sürecinde... Son haline yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirme kararı alması gündem olmuştu. Çiftin çocuklarına verdiği destek de gündeme gelmişti. Adını da değiştiren genç isim son haliyle dikkat çekti.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet geçiş sürecinde... Son haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla gündeme geldi.

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

1

Oğlu için eski kocasıyla poz verdi! Son hali olay Oğlu için eski kocasıyla poz verdi! Son hali olay

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" demişti.

2

Adını Ayda olarak değiştiren çiftin çocukları sosyal medyada da aktif. Ailesinin desteğiyle yoluna devam eden Ayda son hallerini paylaştı.

3
Ayda'nın pozlarına "Çok güzelsin", "Mutlu ol", "Çok iyi bir ailen var şanslısın" yorumları geldi.

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

 Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garsona karşı sözleri ve tavrı tepki çekti! "İşini yapmasın mı?"Garsona karşı sözleri ve tavrı tepki çekti! "İşini yapmasın mı?"
"Platonik aşkım" demişti! "Sorma!" deyip..."Platonik aşkım" demişti! "Sorma!" deyip...
Uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' denilince... Kendini tutamadı Uzanarak poz verdi! 'Ne anlamsız' denilince... Kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Çiçek Dilligil
En Çok Okunan Haberler
Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Bu kadar büyük saldırı beklemiyordu! Netanyahu kabusa uyandı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Genelevde silahlı kavga! Güvenlik görevlisi, müşteriye kimlik sorunca...

Genelevde silahlı kavga! Güvenlik görevlisi, müşteriye kimlik sorunca...

Özel'den ilk yorum! Tek kelimeyle cevap verdi... İşte o mesaj

Özel'den ilk yorum! Tek kelimeyle cevap verdi... İşte o mesaj

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.