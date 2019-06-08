Seda Sayan'ın transparanına Oktay Kaynarca'dan uyarı

Seda Sayan transparan tercihiyle gündeme bomba gibi oturdu.

Sahneye Nur Yerlitaş imzalı, taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekolteli elbisesiyle çıkan Seda Sayan danslarıyla da dikkati çekti.

Şarkı aralarında hayranları ile kısa sohbetler de eden Sayan, konseri öncesinde rahatsızlandığını dile getirip, "Sizlerle buluşmadan önce sesim kısılmıştı. Sezen Aksu’yla konuştum, bana kebabiye bitkisini çiğnememi söyledi. Onun sayesinde karşınızdayım. Buradan Minik Serçe’ye teşekkür ediyorum" dedi.

OKTAY KAYNARCA’DAN SEDA SAYAN’A DEKOLTE UYARISI

İki saat sahnede kalan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca’yı ikna ederek sahneye davet etti.

Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Seda Sayan ile düet yapıp ’Beyaz Giyme Toz Olur’ türküsünü söyledi.

Düetin ardından Kaynarca, "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde Sayan’a kostüm uyarısı yaptı.

DHA

