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Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk yaşadığına dair çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

01.10.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sanatçı Seda Sayan, bugün hakkında çıkan aşk haberlerine ilk kez cevap verdi. Sayan, Ata Çağlayan ile çıkan aşk haberlerini reddederek, sadece iş için bir araya geldiğini söyledi.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk yaşadığına dair çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığını iddialarına ilk kez cevap verdi. Snob Magazin'e konuşan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya mı başladı?

Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.

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Seda Sayan
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