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Seda Sayan kendisine dinozor diyen Lerzan Mutlu ile barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yeni yılın ilk barışma haberi Seda Sayan ile Lerzan Mutlu cephesinden geldi.

Seda Sayan kendisine dinozor diyen Lerzan Mutlu ile barıştı!

Doğum gününe denk gelen yılbaşını yakın arkadaşı Mine Tudun ile Milano'da geçiren Seda Sayan, tesadüfen karşılaştığı Lerzan Mutlu'yla arasındaki buzları eritti.

Mutlu ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram adresinde paylaşan Sayan, fotoğrafın altına "Allahın işi işte karışılamaz, dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin. Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin. 2018'de #hayatımahoşgeldin" notunu düştü.

Lerzan Mutlu geçmişte Seda Sayan'la 'dinozor' dediği için taraflar mahkemelik olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan lerzan mutlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2 sanat güzeşi, 2 tane eşsiz sanatçı, 2 örnek insan. konuşmaları, özel hayatları ve birbirinden eşsiz şarkıların seslendirici müzisyen barışmış. şarkıları dillere destan, hatta marş olmuş 2 nadide insan. bu haber beni mutluluktan sabaha kadar uyutmaz artık...
ne yazıkkı bu iki fukaranın birbirinden pekde bir farkı yok dinazorlara bir hakaret sayılmalı ve cumhuriyet Savcıları iş başına geçmeli :)
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