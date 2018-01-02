Seda Sayan kendisine dinozor diyen Lerzan Mutlu ile barıştı!

Doğum gününe denk gelen yılbaşını yakın arkadaşı Mine Tudun ile Milano'da geçiren Seda Sayan, tesadüfen karşılaştığı Lerzan Mutlu'yla arasındaki buzları eritti.

Mutlu ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram adresinde paylaşan Sayan, fotoğrafın altına "Allahın işi işte karışılamaz, dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin. Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin. 2018'de #hayatımahoşgeldin" notunu düştü.

Lerzan Mutlu geçmişte Seda Sayan'la 'dinozor' dediği için taraflar mahkemelik olmuştu.