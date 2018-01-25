Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Programına şarkıcı Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan, Survivor’la ilgili her şeyi açık açık sordu.

CİNSELLİK OLUYOR MU ?

“Survivor’da cinsellik oluyor mu?” diye açıkça soru soran Seda Sayan’a Nihat Doğan “Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun.” dedi.

“YEMEK YEMEDİĞİNİZ İÇİN CİNSELLİK DÜŞÜNEMİYORSUNUZ”

Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu “Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz.” dedi.

"REZİL ETTİ BENİ"

Sevgili oldukları dönemde Seda Sayan'ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, Kadırgalı'yı taklit etti. Seda Sayan, "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.

Nihat Doğan, Seda Sayan'a esprili bir şekilde, "Yıllardır susturdun beni, bugün konuşmaya geldim. Ne var ne yok hepsi bugün dökülecek." dedi.

Doğan, Sayan'a karşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

