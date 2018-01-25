MAGAZİN

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 20:33 | Son Güncelleme 12 saat önce

Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı programa bundan 12 sene önce ayrıldığı Nihat Doğan'ı konuk etti. Seda Sayan, Nihat Doğan'a "Survivor'da cinsellik oluyor mu?" diye sordu. Nihat "Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor." dedi.

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Programına şarkıcı Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan, Survivor’la ilgili her şeyi açık açık sordu.

CİNSELLİK OLUYOR MU ?
“Survivor’da cinsellik oluyor mu?” diye açıkça soru soran Seda Sayan’a Nihat Doğan “Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun.” dedi.

“YEMEK YEMEDİĞİNİZ İÇİN CİNSELLİK DÜŞÜNEMİYORSUNUZ”
Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu “Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz.” dedi.

"REZİL ETTİ BENİ"
Sevgili oldukları dönemde Seda Sayan'ın kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, Kadırgalı'yı taklit etti. Seda Sayan, "Rezil etti beni" deyip gülme krizine girdi.

Nihat Doğan, Seda Sayan'a esprili bir şekilde, "Yıllardır susturdun beni, bugün konuşmaya geldim. Ne var ne yok hepsi bugün dökülecek." dedi.

Doğan, Sayan'a karşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Nihat Doğan

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Ağacın içinden çıkanı görünce şoke oldular

Ağacın içinden çıkanı görünce şoke oldular

Diğer Haberler
İrem Derici'nin paylaşımına Rıza Kocaoğlu'ndan Çukur yorumu!

İrem Derici'nin paylaşımına Rıza Kocaoğlu'ndan Çukur yorumu!

Asena kamera şakası sandı, gerçek çıktı!

Asena kamera şakası sandı, gerçek çıktı!

Barış Arduç'tan Aksel Bonfil itirafı!

Barış Arduç'tan Aksel Bonfil itirafı!

Sosyetik Ev Kadınları ne zaman yayınlanacak?

Sosyetik Ev Kadınları ne zaman yayınlanacak?

Nesrin Cevadzade'den göğüs dekolteli paylaşım!

Nesrin Cevadzade'den göğüs dekolteli paylaşım!

Hadise hakkında şok iddia!

Hadise hakkında şok iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.